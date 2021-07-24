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Республиканцы в Конгрессе США нашли способ похоронить «Северный поток - 2»

  • 24.07.2021, 8:58
  • 1,110
Республиканцы в Конгрессе США нашли способ похоронить «Северный поток - 2»

Сделка с Германией может быть аннулирована на основании закона, который принимался для контроля над Трампом.

Возглавляемые сенатором Пэтом Туми республиканцы в Конгрессе США нашли способ "похоронить" сделку Вашингтона и Берлина по газопроводу "Северныйпоток - 2".

Об этом пишет колумнист Bloomberg Эли Лейк.

Он напомнил, что четыре года назад Конгресс приняли закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций". В нем есть пункт, позволяющий блокировать отказ президента от введения ограничительных мер. На тот момент он должен был стать инструментом для контроля над Дональдом Трампом, которого обвиняли в сговоре с Россией.

Теперь этот закон хотят применить против нынешнего президента Джо Байдена, который критиковал политику предшественника в отношении России.

По мнению конгрессменов-республиканцев, закон о противодействии противникам Америки поможет "похоронить" сделку Вашингтона и Берлина по "Северному потоку - 2", позволяющую Москве достроить газовую магистраль за 11 млрд долларов. Администрация президента США обязана соблюдать этот закон и рассматривать базирующуюся в Швейцарии компанию Nord Stream 2 AG в качестве такого "противника" и ввести новые санкции, считают сенаторы.

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