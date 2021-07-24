«Милиция опускала щиты и делала виноватые лица»
- 24.07.2021, 9:02
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Пора снова вспомнить, что нас большинство.
В августе мы восстали против экипированных отрядов, которые бегали по дворам и толпой избивали первых попавшихся, пишет телеграм-канал «Водители 97».
Мы восстали не смотря на то, что нас забрасывали светошумовыми гранатами.
Мы восстали, когда в Минске, верхом на водометах, вооруженные гранатами и с автоматами в руках гестапо показывал, кто они есть на самом деле.
А в небольших городах, где мирные граждане значительно превосходили их по численности, милиция опускала щиты и делала виноватые лица.
И это безусловная заслуга всех нас, всех тех, кто не поленился и пришел проголосовать.
Мы против несправедливости и нас тысячи.
И это общественное мнение невозможно заглушить пропагандистами, увезти на автозаке, запретить судом или признать иностранным агентом.
Никто кроме нас. Никто кроме тебя.
Беларусь жыве! Беларусь змагаецца!