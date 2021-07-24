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«Милиция опускала щиты и делала виноватые лица»

  • 24.07.2021, 9:02
  • 1,702
«Милиция опускала щиты и делала виноватые лица»
Фото: «Белсат»

Пора снова вспомнить, что нас большинство.

В августе мы восстали против экипированных отрядов, которые бегали по дворам и толпой избивали первых попавшихся, пишет телеграм-канал «Водители 97».

Мы восстали не смотря на то, что нас забрасывали светошумовыми гранатами.

Мы восстали, когда в Минске, верхом на водометах, вооруженные гранатами и с автоматами в руках гестапо показывал, кто они есть на самом деле.

А в небольших городах, где мирные граждане значительно превосходили их по численности, милиция опускала щиты и делала виноватые лица.

И это безусловная заслуга всех нас, всех тех, кто не поленился и пришел проголосовать.

Мы против несправедливости и нас тысячи.

И это общественное мнение невозможно заглушить пропагандистами, увезти на автозаке, запретить судом или признать иностранным агентом.

Никто кроме нас. Никто кроме тебя.

Беларусь жыве! Беларусь змагаецца!

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