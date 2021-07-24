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Сергей Гуренко возглавил солигорский «Шахтер»

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  • 24.07.2021, 9:32
Сергей Гуренко возглавил солигорский «Шахтер»

Клуб по-прежнему лидирует в чемпионате Беларуси.

Белорусский тренер Сергей Гуренко возглавил «Шахтер». Одним из его помощников станет тренер по физподготовке Андрей Колесников, ранее работавший в минском «Динамо» и также входивший в штаб Сергея Гуренко.

После проигрыша в первой матче второго отборочного раунда Лиги конференций люксембуржской «Фоле» со счетом 1:2 эту должность покинул Роман Григорчук, передает «Трибуна». В чемпионате Беларуси «Шахтер» по-прежнему лидирует.

В мае Гуренко покинул «Ритеряй», который находился на седьмом месте литовского чемпионата, набрав 16 очков после 14 туров. Специалист возглавлял клуб с февраля.

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