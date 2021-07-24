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Разработано лекарство от коронавируса, которое эффективно даже против штамма «Дельта»

  • 24.07.2021, 10:33
  • 4,594
Разработано лекарство от коронавируса, которое эффективно даже против штамма «Дельта»

Препарат работает на основе антител.

Эффективные препараты против заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2, по-прежнему встречаются редко. Даже если в течение нескольких месяцев основное внимание уделялось вакцинации, в будущем будет много людей, которым нельзя будет пройти вакцинацию из-за перенесенных ранее заболеваний или которые не смогут вакцинироваться. Поэтому очень важно быстро разработать специальные лекарства для лечения COVID-19. Исследователи сообщают о многообещающем препарате, пишет lenta.ua.

Как указано в текущем сообщении Технического университета Брауншвейга, наши тела обычно сами вырабатывают антитела для борьбы с вирусами, такими как SARS-CoV-2.

Однако у пациентов с предыдущими заболеваниями и пожилых людей образование необходимых антител часто замедляется или становится невозможным. В таких случаях они не защищены даже после вакцинации. Тогда вам могут помочь введение подходящих антител.

Университет Брауншвейга, Центр исследования инфекций им. Гельмгольца (HZI) и биотехнологическая компания YUMAB GmbH из Брауншвейга разработали такое антитело в тесном сотрудничестве.

Антитело COR-101 в настоящее время проходит фазу Ib / II исследований для лечения умеренных и тяжелых курсов заболевания COVID-19, проводимых CORAT Therapeutics GmbH.

По словам исследователей, COR-101 также связывает и ингибирует спайковый белок недавно появившихся «индийских» вариантов SARS-CoV-2 (B.1.617.1 и .3).

Дополнительные данные, полученные после публикации в специализированном журнале Cell Reports, показывают, что даже новый опасный «индийский» вариант B.1.617.2 (Delta) эффективно подавляется.

В отличие от антител, получивших экстренное одобрение в ЕС и разработанных для амбулаторного лечения больных COVID-19 с легкими и умеренными симптомами, антитело COR-101 было специально разработано для лечения госпитализированных пациентов, с острой формой болезни, нуждающихся в терапевтическом лечении.

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