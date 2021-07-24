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Зеленский ввел санкции против богатейшей женщины России и ее представительства в Беларуси

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  • 24.07.2021, 10:43
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Зеленский ввел санкции против богатейшей женщины России и ее представительства в Беларуси

Все активы компаний предпринимательницы блокируются.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении экономических санкций против богатейшей женщины России Татьяны Бакальчук, основательницы интернет-магазина Wildberries. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Санкции также вводятся против представительства ООО Wildberries в Украине, в Польше, Армении, Беларуси, Кыргызстане и Казахстане.

Помимо Wildberries под санкции также попал ряд зарегистрированных во Франции организаций, связанных с самопровозглашенной «ДНР» и Крымом.

Все активы указанных компаний блокируются, им запрещается транзит ресурсов, перелетов и перевозок по территории Украины, вводится запрет на передачу им технологий и прав интеллектуальной собственности, запрет на выведение капитала за территорию Украины и ряд других ограничительных мер, говорится в указе.

Как сообщает The Bell, учительница английского из Подмосковья Татьяна Бакальчук стала основательницей Wildberries и богатейшей женщиной России, за что ее называют царицей e-commerce.

По данным Forbes, за последний год Татьяна Бакальчук поднялась в рейтинге на 80 позиций (сейчас 13 место) и в 2021-м стала самой богатой женщиной России с состоянием в 13 млрд долларов.

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