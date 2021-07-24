Стало известно, когда больной COVID-19 наиболее заразен 2 24.07.2021, 11:57

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Данные британских медиков помогут максимально уберечься от инфекции.

Covid легко передается от человека к человеку, новый штамм Delta, который в настоящее время является доминирующим, считается даже более заразным, чем предыдущие, пишет healthinfo.ua. Если вы заразитесь, вам придется самоизолироваться, чтобы защитить других, но когда вы наиболее заразны?

Итак, если вы заражены вирусом, как скоро вы начнете заразиться?

Считается, что время от контакта с вирусом до появления симптомов (известное как инкубационный период) составляет от двух до 14 дней. Но симптомы обычно появляются в течение четырех или пяти дней после заражения. Если кто-то инфицирован коронавирусом, он может быть заразен в течение 48 часов до появления симптомов.

Это вызывает беспокойство, поскольку Гарвардская медицинская школа заявляет, что люди, скорее всего, передадут коронавирус другим в течение 48 часов до того, как у них появятся симптомы. Это одна из причин, по которой людям рекомендуется проходить регулярные тесты на Covid, поскольку вы можете заразиться вирусом и неосознанно распространять его среди других до того, как у вас появятся симптомы.

Национальная служба здравоохранения Великобритании сообщает: «Примерно каждый третий человек с COVID-19 не имеет симптомов, но может заразить других. Вот почему всем рекомендуется регулярно проходить тестирование».

Что делать, если вы думаете, что у вас Covid?

Если у вас есть симптомы Covid или вы контактировали с кем-то, у кого был положительный результат теста, важен строгий алгоритм действий.

Пройдите ПЦР-тест, чтобы как можно скорее проверить, есть ли у вас COVID-19. Вы и все, с кем вы живете, должны оставаться дома и не иметь посетителей, пока не получите результат теста - выходите из дома только для того, чтобы пройти тест. Все, кто находится в вашем круге по уходу за детьми или поддержке, также должны оставаться дома, если вы были в тесном контакте с ними с момента появления симптомов или в течение 48 часов до их появления.

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