На выезде из Минска произошла крупная авария

На выезде из Минска произошла крупная авария4
- 24.07.2021, 12:14
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Движение затруднено в обоих направлениях.
Крупная авария произошла на трассе Р1 прямо на выезде из Минска. Судя по информации от читателей onliner.by, столкнулись ехавшие в попутном направлении фура и трактор. После удара фура пробила ограждение и оказалась на встречной полосе. Трактор получил серьезные повреждения.
На месте работают медики, они оказывают помощь одному из пострадавших, который оказался на асфальте.
Движение на этом участке трассы затруднено в обоих направлениях.