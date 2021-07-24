закрыть
24 июля 2021, суббота, 13:34
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

На выезде из Минска произошла крупная авария

4
  • 24.07.2021, 12:14
  • 6,664
На выезде из Минска произошла крупная авария

Движение затруднено в обоих направлениях.

Крупная авария произошла на трассе Р1 прямо на выезде из Минска. Судя по информации от читателей onliner.by, столкнулись ехавшие в попутном направлении фура и трактор. После удара фура пробила ограждение и оказалась на встречной полосе. Трактор получил серьезные повреждения.

На месте работают медики, они оказывают помощь одному из пострадавших, который оказался на асфальте.

Движение на этом участке трассы затруднено в обоих направлениях.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Одинокий режим снимет двушку с раскладушкой
Одинокий режим снимет двушку с раскладушкой Владимир Халип
Так проходит мирская слава
Так проходит мирская слава Валерий Карбалевич
Время открывать проходные
Время открывать проходные Ирина Халип
Таракан первым побежит из страны
Таракан первым побежит из страны Денис Гутковский