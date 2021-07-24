На выезде из Минска произошла крупная авария 4 24.07.2021, 12:14

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Движение затруднено в обоих направлениях.

Крупная авария произошла на трассе Р1 прямо на выезде из Минска. Судя по информации от читателей onliner.by, столкнулись ехавшие в попутном направлении фура и трактор. После удара фура пробила ограждение и оказалась на встречной полосе. Трактор получил серьезные повреждения.

На месте работают медики, они оказывают помощь одному из пострадавших, который оказался на асфальте.

Движение на этом участке трассы затруднено в обоих направлениях.

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