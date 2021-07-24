Путин и удочка 2 Виталий Портников, «Радио Свобода»

24.07.2021, 12:13

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О газовых потоках.

Являются ли американско-немецкие договоренности по "Северному потоку – 2" проявлением поддержки Украины в ее стремлении противостоять российской агрессии или, напротив, попыткой прикрыть громкими словами согласие с достройкой газопровода? Оценки достигнутого соглашения расходятся кардинально. Его сторонники указывают, что не было никаких шансов остановить завершение проекта, а теперь, по крайней мере, появляется возможность ограничить использование "трубы" и в буквальном смысле заставить Россию сохранить украинский транзит. Противники говорят, что на самом деле газопровод – это удар по энергетической независимости Украины. Что после его запуска Украина потеряет миллиарды долларов, а российское давление на эту страну увеличится. И в качестве прямого доказательства приводят недавние слова Владимира Путина, заявившего во время выступления на Петербургском экономическом форуме о том, что продление транзита через Украину возможно в случае изменения Киевом своих подходов к политике, в частности, нужно перестать "вооружать армию".

Сторонники соглашения, на самом деле, живут в куда более логичном и простом мире, чем противники. Они резонно замечают, что на обходные газопроводы выброшены миллиарды долларов, которые теперь неизвестно ещё когда окупятся, в особенности в случае, если "Газпрому" не удастся добиться стопроцентной загрузки трубопроводов. Но разве когда строительство только затевалось, кто-то рассчитывал на прибыль? Или все же хотел, в первую очередь, получить рычаг давления на Киев, за любые деньги?

Сторонники соглашения совершенно правы, когда говорят, что в случае половинной загрузки "Северного потока – 2" у России просто не окажется другого выхода, как подписать с Украиной новое транзитное соглашение. Я, кстати, и не сомневаюсь в том, что это соглашение будет подписано. Но разве Россия не нарушала подписанных соглашений? Давайте представим ситуацию, как одной холодной зимой российская ветка газопровода, ведущая к украинской газотранспортной системе, выходит из строя – ну авария, что поделать! Или происходит поломка на самой украинской ГТС. Что происходит в таком случае с газом, который поставляется по украинской трубе? Если бы "Северного потока – 2" не было, от поставок пришлось бы просто отказаться, и Европа либо мерзла бы, либо покупала бы газ у других поставщиков. Но когда "Северный поток – 2" будет достроен, появится возможность доставлять весь объем закупаемого Европой газа без помощи украинской ГТС. И украинский транзит будет обусловлен не необходимостью, а исключительно новыми правилами Евросоюза об энергетической конкуренции. Поэтому, если уж авария произошла, то почему бы в виде исключения не разрешить поставку дополнительных объёмов газа по "Северному потоку – 2"? Ну на время, только на время. А вообще трубы старые, ещё советские, всё время ломаются…

Сторонники соглашения уверены, что Соединенные Штаты и Германия смогут оказать Украине поддержку, если Россия усилит свои агрессивные действия против этой страны. Но, с другой стороны, а нужно ли усиливать агрессивные действия, если у вас в руках такой рычаг, как возможность удешевления цены на газ? Ведь цена эта увеличится не только в случае полной утраты Украиной её транзитного статуса, но и если значительно уменьшатся объемы газа, прогоняемого через украинские трубы. А цена на газ в Украине – известный "делатель королей". Именно обещания (кстати, реализованные) получать дешевый газ благодаря улучшению отношений с Москвой позволили в 1994 году победить на президентских выборах архитектору олигархического государства Леониду Кучме. И именно увеличение цены на газ, ну и на все остальное, после начала перемен в 2014 году обусловили раздражение населения, поражение реформаторов пять лет спустя и успех Владимира Зеленского. И именно увеличение газовых цен может привести к краху уже Зеленского и вознести на вершины власти… ну, скажем, того, кто будет обещать понизить цену и договориться с "Газпромом", кто будет доказывать, что энергетику можно и нужно отделить от политики.

Сторонники соглашения уверены, что они отобрали у Владимира Путина рыбу, или, по крайней мере, превратили акулу в лосося. Рыбу они, может, у него и отобрали. Зато они подарили ему удочку.

Виталий Портников, «Радио Свобода»

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