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Сдулся «крымнаш»

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  • 24.07.2021, 12:26
  • 7,862
Сдулся «крымнаш»

Дальше-то что?

На сайте токийской Олимпиады Крым изображен украинским. Первоначально на карте Крым был отделен границей от Украины, но когда МИД Украины обратился в МОК, была внесена правка.

В ответ последовало вялое заявление российского посольства:

«Исходим из того, что МОК и Оргкомитет Токийской Олимпиады внесут в упомянутую карту соответствующие исправления, приводящие изображение Крыма в соответствие с очевидной правовой и объективной реальностью».

Но «очевидная правовая и объективная реальность» такова, что за семь лет Крым в мире не признан российским практически никем. Даже Лукашенко не признал его частью России. Ничего Лавров и его подчиненные, включая посольство в Токио, в этом отношении не добились.

Это – либо провал, либо нерешаемая задача. Но российский МИД об этом помалкивает. Нет и кадровых решений – увольнений ответственных за провал – непризнание в мире Крыма российским.

Но дело не только в этом. Тема Крыма давно лишена в России широкого общественного звучания. Нет возмущенных протестующих у посольства Японии в Москве, с «георгиевскими лентами» на грудях. Да и самих этих лент давно не видно у людей – приглядитесь в метро.

Сдулся «крымнаш». Ну «наш» и «наш» - что «нам» от этого? Что-то вроде «Кремль наш». Дальше что? Денег в кармане от этого не прибавится. Цены остановят свой рост? Уровень жизни вырастет? Перспективы появятся?

Вот темы, которыми играют в российском обществе, на проблемном российском поле, а сдутый крымский мяч лежит у кромки поля. Подойдет иной раз кто-нибудь из постаревшего начальства, нажмет на него ногой и тот вяло выпустит из себя остатки воздуха.

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