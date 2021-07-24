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Умер активист из Гродно Николай Саляник

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  • 24.07.2021, 12:53
  • 3,506
Умер активист из Гродно Николай Саляник

66-летнего активиста не стало сегодня ночью.

Активист из Гродно Николай Саляник умер сегодня ночью, сообщает «Белсат». Подробности близкие обещали сообщить позже.

Николаю Салянику было 66 лет, он — член Белорусского Национального Конгресса. Инвалид второй группы по болезни сердца.

Активист известен своими перформансами: например, приходил в суд в тюремной робе и заковывал себя в наручники, во время судебного заседания заклеивал себе рот скотчем, приковывал себя цепью к барьерной стойке в зале суда, устроил похороны Конституции Беларуси.

Николая неоднократно задерживали и судили, после задержаний он часто оказывался в больнице с гипертоническим кризом.

Когда в мае прошлого года в Гродно задержали блогера Сергея Тихоновского и его соратников, Николай Соляник повел около ста человек под здание Управления внутренних дел, чтобы узнать о дальнейшей судьбе задержанных.

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