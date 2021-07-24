Умер активист из Гродно Николай Саляник

Умер активист из Гродно Николай Саляник5
- 24.07.2021, 12:53
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66-летнего активиста не стало сегодня ночью.
Активист из Гродно Николай Саляник умер сегодня ночью, сообщает «Белсат». Подробности близкие обещали сообщить позже.
Николаю Салянику было 66 лет, он — член Белорусского Национального Конгресса. Инвалид второй группы по болезни сердца.
Активист известен своими перформансами: например, приходил в суд в тюремной робе и заковывал себя в наручники, во время судебного заседания заклеивал себе рот скотчем, приковывал себя цепью к барьерной стойке в зале суда, устроил похороны Конституции Беларуси.
Николая неоднократно задерживали и судили, после задержаний он часто оказывался в больнице с гипертоническим кризом.
Когда в мае прошлого года в Гродно задержали блогера Сергея Тихоновского и его соратников, Николай Соляник повел около ста человек под здание Управления внутренних дел, чтобы узнать о дальнейшей судьбе задержанных.