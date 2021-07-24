В ВОЗ назвали сроки окончания пандемии COVID-19 1 24.07.2021, 13:07

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Глава организации озвучил и условия достижения этой цели.

Во Всемирной организации здравоохранения считают, что пандемия коронавируса не закончится по крайней мере до середины 2022 года, когда каждая страна может потенциально вакцинировать 70% своего населения.

Об этом сообщает Newsweek.

Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил о глобальной цели — обеспечить иммунизацию не менее 10% населения каждой страны до сентября, 40% — к концу года и 70% — к середине следующего года.

«Это важнейшие этапы, которые мы должны достичь вместе, чтобы прекратить пандемию. Пандемия закончится, когда мир решит положить этому конец, поскольку решение в наших руках», — сказал он.

По словам Гебрейесуса, для того, чтобы вакцинировать 70% населения каждой страны, нужно 11 млрд доз вакцин. Он призвал богатые страны начать распределять препараты, а не накапливать их. В то же время Гебрейесус считает, что равномерное распределение вакцин — это лишь краткосрочное решение. По его мнению, в мире нужно «резко увеличить» их производство, чтобы помочь странам с низким уровнем дохода.

По данным ВОЗ, в мире от COVID-19 привито более двух миллиардов людей — это примерно четвертая часть мирового населения и значительно ниже порога в 70%, необходимого для достижения коллективного иммунитета.

Глава ВОЗ не исключает утечку коронавируса из лаборатории в Ухане

Эксперты в области здравоохранения отмечают, что низкий уровень вакцинации в определенных районах мира позволяет вирусу распространяться и увеличивает возможность образования новых мутаций.

И хотя некоторые препараты показывают эффективность против тех вариантов коронавируса, которые существуют сейчас, с увеличением новых штаммов есть вероятность, что против какого-то из них они будут неэффективны. По словам Гебрейесуса, если это произойдет, то придется разрабатывать новые вакцины и ревакцинировать весь мир.

Сейчас в списке ВОЗ есть такие штаммы коронавируса Альфа (обнаружен в Великобритании), Бета (Южная Африка), Гамма (Бразилия), дельта (Индия) Эта (впервые зарегистрирован в Великобритании и Нигерии), Йота (США), Каппа (Индия) и Лямбда (Перу).

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