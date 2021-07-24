Amnesty International сделала жесткое заявление по последним событиям в Беларуси 3 24.07.2021, 13:45

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Организация призвала к решительному международному ответу на действия узурпатора.

Белорусские власти должны немедленно пересмотреть решения о ликвидации НПО, заявила директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс, комментируя сообщения о решении властей страны ликвидировать более 40 организаций гражданского общества.

«Белорусские власти проводят беспрецедентные и все более жестокие атаки на гражданское общество, используя все инструменты для преследования за мирное инакомыслие, — заявила Стразерс. — После массовых арестов правозащитников и активистов в начале минувшей недели власти теперь ликвидируют десятки критически важных для гражданского общества организаций, полностью игнорируя свои обязательства в области прав человека в соответствии с международным правом».

Она считает, что власти Беларуси «должны немедленно пересмотреть решения о ликвидации НКО, положить конец эскалации репрессий и позволить организациям гражданского общества свободно заниматься своей деятельностью». «Власти должны уважать, защищать, продвигать и реализовывать права на свободу выражения мнений, ассоциации и мирных собраний», — добавила она.

«Остальной мир не должен оставаться пассивным наблюдателем этих продолжающихся жестоких репрессий в Беларуси, — заявила региональный директор организации. — Мы призываем к решительному международному ответу с тем, чтобы белорусские власти немедленно прекратили свои репрессии в отношении гражданского общества и освободили всех тех правозащитников и активистов, которые были произвольно задержаны исключительно за свою законную деятельность. Правительство Беларуси должно выполнить свои обязательства по уважению, защите, продвижению и соблюдению прав человека, иначе оно должно столкнуться с последствиями».

Более 40 неправительственных организаций, у которых 14 июля прошли обыски, находятся в процессе ликвидации. Это следует из данных Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В числе таких НПО — организации, которые занимаются благотворительностью, экологией, помощью людям с инвалидностью, вопросами культуры.

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