Ученые нашли загадочное послание последнего царя Вавилона 2 24.07.2021, 14:00

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Надпись обнаружили в Саудовской Аравии.

Надпись 2550-летней давности, написанная от имени Набонида, последнего царя Вавилона, была обнаружена высеченной на базальтовом камне в северной Саудовской Аравии, сообщает nv.ua.

Рисунки датированы VI веком до нашей эры. Ученые установили, что центральной фигурой является именно изображение Набонида.

Гравировка вверху надписи показывает, что царь Набонид держит скипетр рядом с четырьмя другими изображениями, которые включают змею, цветок и изображение луны. Эти символы, вероятно, имеют религиозное значение.

Гравюры сопровождаются примерно 26 строками клинописного текста, которые в настоящее время расшифровывают эксперты. Вероятно, это самая длинная клинопись, когда-либо найденная в Саудовской Аравии.

Надпись была найдена в Эль-Хаите в районе Хаяль на севере Саудовской Аравии. Комиссия сообщила, что с древности Эль-Хаит, известный как Фадак, хранит множество древних памятников, в том числе остатки крепостей, наскальные рисунки и другие сооружения.

Почему Набонид решил жить на территории нынешней Саудовской Аравии в течение длительного периода времени, является предметом споров среди историков, при этом некоторые эксперты считают, что конфликты между Набонидом и жрецами и официальными лицами Вавилона являются наиболее вероятной причиной.

В конце правления Набонида Вавилонская империя подверглась нападению со стороны Персидской империи, которую возглавлял царь Кир Великий. Вавилон был захвачен персами.

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