Россиян начнут судить военные судьи 7 24.07.2021, 14:15

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Независимые адвокаты сравнили ситуацию с комедией «ДМБ».

Российские власти продолжают тренд на милитаризацию правосудия, назначая на ключевые посты в столичной судебной системе выходцев из структур Минобороны.

В пятницу квалификационная коллегия судей Москвы рекомендовала на пост председателя Басманного суда Владимира Голованова, который сейчас руководит гарнизонным военным судом Ростова-на-Дону, сообщают «Открытые Медиа».

На посту главы ключевого столичного суда, в подсудности которого находится центральный аппарат СК и который дает санкции на аресты и следственные действия по наиболее громким уголовным делам, Голованов сменит Ирину Барышеву, уходящую на работу в Мосгорсуд.

Руководство Мосгорсудом прошлой осенью также было доверенно военному судье. После отставки Ольги Егоровой его возглавил глава военного суда Южного округа Михаил Птицын.

Адвокат Сергей Бадамшин считает, что последние кадровые решения пойдут на пользу судебной системе, но только в далекой перспективе. «Будет хуже», - сказал он «Открытым медиа».

Знакомство с комедией про армию «ДМБ» - обязательное условие для понимания происходящего, считает адвокат. «Для хороших людей армия - родная мать, а для плохих - теща», - цитирует он. С другой стороны, чем хуже, тем лучше, полагает эксперт: старое гнилое здание проще снести для того, чтобы построить что-то новое.

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