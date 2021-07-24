Белорусы массово отказываются работать за гроши 8 24.07.2021, 14:24

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В стране — дефицит почти в 100 тысяч квалифицированных работников.

В Беларуси не хватает больше 98,5 тысячи работников. Именно столько предложений от нанимателей размещено в общереспубликанском банке вакансий. При этом больше 61,7 тысячи заявок — на зарплату до 700 рублей.

Zerkalo.io посмотрело, каких работников не хватает больше всего.

Какая ситуация с вакансиями для медиков

Хватает вакансий для врачей-специалистов — до 3105. Больше половины предложений — 1654 заявок от нанимателей — с зарплатой до 800 рублей. Уточним, что некоторые вакансии предполагают частичную занятость. И есть еще один нюанс: наниматели зачастую указывают в тексте сумму до уплаты налогов, то есть на руки получится меньше.

В банке вакансий есть несколько предложений с зарплатой выше 1500 рублей. К примеру, в 4-ую городскую клиническую больницу в Минске требуется несколько врачей с «получкой» от 1600 рублей. Среди требуемых специалистов — врач-рентгенолог, уролог.

Для медсестер в банке размещено 3219 вакансий. Больше половины заявок от нанимателей — на зарплату до 600 рублей (1828 вакансий). Но есть предложения с зарплата выше 1500 рублей. К примеру, городская клиническая инфекционная больница в Минске нуждаются в двух медсестрах, обещают зарплату от 2000 рублей (сумма указана с премией). Режим работы- сутки через трое.

Для фельдшеров открыто 1037 вакансий, а для санитаров — 1806 (в том числе и ветеринарных).

Сколько не хватает строителей

У нанимателей есть запрос на строителей. К примеру, для каменщиков открыто 1276 вакансий, штукатуров — 1145, маляров — 1023, облицовщиков — 747, кровельщиков — 551.

Какие еще работники в дефиците

На 24 июля июня для водителей автомобилей было 4155 вакансий, трактористов — 2647, продавцов — 2182, электромонтеров — 2153, поваров — 1904, электрогазосварщиков — 1084.

К актуальности информации в общереспубликанском банке вакансий возникают вопросы.

В марте этого года во время онлайн-конференции Минтруда по вопросам содействия занятости, один из участников пожаловался: «Звоню, а мне говорят, что место занято. И это не единичный случай».

— Да, такое случается. И объяснения этому просты: конкуренция на рынке труда существует, особенно если уровень оплаты труда по заявленной вакансии высокий. Вполне возможно, что вакансия, которая заинтересовала вас, параллельно заинтересовала еще кого-то. Сегодня банк вакансий обновляется в режиме онлайн, и мы стремимся к тому, чтобы информация по неактуальным вакансиям как можно быстрее исключалась из банка, — ответил представитель Минтруда.

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