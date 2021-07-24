Минчан возмутил гремевший на всю столицу фейерверк над заказником «Лебяжий» 13 24.07.2021, 14:35

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По закону подобные мероприятия на таких территориях запрещены.

Вчера вечером в Лебяжьем громыхало так, что слышно было по всему Минску. Шумное веселье закончилось грандиозным фейерверком. Было эффектно и зрелищно, но в соцсетях звучат голоса недовольных: мол, разве можно запускать фейерверки на особо охраняемых территориях, к числу которых все еще относится заказник «Лебяжий»?

О том, что на проспекте Победителей готовят салютные установки, читатели сообщили нам еще в пятницу днем. Ближе к вечеру стало известно, что в ресторане «Лебяжий» на берегу водоема будут гулять свадьбу года: сын владельца «Виталюра» Виталий Яцук женился на успешной белорусской модели Жене Катовой, пишет onliner.by.

Фейерверк начался после 23:00. Да так, что весь Минск вздрогнул. «Грохот как при бомбардировке», «На Ангарской слышно», «Бедные птицы, если они, конечно, там остались», — обменивались комментариями минчане в соцсетях.

Судя по видео, которым с нами поделился читатель, на время проведения фейерверка ГАИ перекрывала движение по проспекту Победителей.

Вспомним, с каким скандалом в конце 2019 года открывался ресторан «Лебяжий», ради строительства которого пришлось двигать границы природоохранных зон. Еще на стадии возведения ресторана его представители заявляли, что не будут шуметь на территории заказника, чтобы не вредить обитателям уникальной для Минска природной зоны. Ранее фейерверки здесь уже случались. Но такой мощный — впервые.

А как закон регламентирует места запуска фейерверков? Для этого стоит обратиться к постановлению МЧС от 4 октября 2004 года №32 «Об утверждении правил безопасности при изготовлении и использовании пиротехнических изделий». В нем содержится перечень мест, где использование фейерверков запрещено. Сюда включены:

«территории объектов, имеющих важное нравственно-культурное значение, памятников истории и культуры, кладбищ и культовых сооружений, заповедников, заказников и национальных парков, места паломничества».

На самом деле запрещенных мест гораздо больше, но в данном случае важен именно этот абзац.

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