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Неизвестные украли полкилометра кабеля Минобороны РФ

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  • 24.07.2021, 14:39
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Неизвестные украли полкилометра кабеля Минобороны РФ

Ведомство оставили без правительственной связи.

Неизвестные в центре Москвы похитили почти полкилометра кабеля связи Минобороны, сообщил «Интерфаксу» в субботу информированный источник.

«В полицию обратился сотрудник одной из войсковых частей с заявлением о том, что 22 июля в канализации на Пречистенской набережной было установлено отсутствие ведомственного телефонного кабеля 475 метров», - сказал собеседник агентства.

По его словам, обследование участка было проведено после срабатывания тревожной сигнализации.

Сумма ущерба устанавливается, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ (кража), сказал источник.

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