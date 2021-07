Американский диетолог назвала самую полезную для здоровья ягоду 1 24.07.2021, 15:04

Она обладает наиболее высокой антиоксидантной способностью.

Американский диетолог Эми Гудсон (Amy Goodson) назвала ягоды самыми полезными для здоровья плодами, пишет u-news.com.ua.

«Они богаты клетчаткой, витамином С и флавоноидами, которые являются мощным антиоксидантом», – объяснила медик.

Например, одна чашка малины или ежевики содержит восемь граммов пищевых волокон, что является 32% от суточной нормы, согласно данным Американской ассоциации сердца. Клетчатка улучшает здоровье кишечника и помогает в пищеварении.

Более того, антиоксиданты в ягодах обладают омолаживающими свойствами, которые, как заявляют ученые, могут помочь прожить более долгую жизнь. Дело в том, что антиоксиданты защищают клетки от свободных радикалов, которые вызывают окислительный стресс и могут привести к развитию хронических заболеваний, таких как рак или болезни сердца, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America

Однако Гудсон отмечает, что самой полезной ягодой, на ее взгляд, является черника из-за более высокой антиоксидантной способности. В журнале Nutrients говорится, что черника содержит полифенолы, способные замедлить старение клеток.

«Ягоды универсальны, поэтому их легко употреблять в пищу. Их можно добавлять в хлопья с молоком, овсянку или йогурт. Их можно класть в выпечку и салаты, делать из них смузи и соки или есть без всего как натуральное сладкое угощение», – отметила Эми Гудсон.

