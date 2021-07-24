Эстония поможет Литве с колючей проволокой, чтобы укрепить границу с Беларусью 1 24.07.2021, 15:10

Таллин направит также беспилотники для наблюдения за происходящим.

Эстония направит Литве около 100 километров специальной проволоки для укрепления границы с Беларусью. Об этом сообщает литовское министерство внутренних дел. Ранее сообщалось, что Вильнюс приостановил строительство забора на белорусской границе из-за нехватки колючей проволоки.

О том, что Эстония направит проволоку для укрепления границы с Беларусью, стало известно после встречи министра внутренних дел Литвы Агне Билотайте и министра национальной обороны Эстонии Калле Лаанет.

«Это организованная гибридная агрессия не только против Литвы, но и против всего Европейского Союза и его основных демократических ценностей, и цель этой агрессии — дестабилизировать регион», — заявила Агне Билотайте.

Калле Лаанет сообщила, что с 1 августа страна также направит в Литву 3 беспилотника для наблюдения за границей.

По мнению обоих министров, Евросоюз должен ввести санкции в отношении физических и юридических лиц, организующих нелегальную миграцию из Беларуси в Литву.

Литовские пограничники за последние сутки задержали на границе с Беларусью 40 мигрантов.

В этом году 2470 мигрантов пытались попасть в Литву из Беларуси. Это число более чем в 30 раз выше, чем было в 2020 году. В июле литовские пограничники задержали 1809 мигрантов, в июне — 473, в мае — 77, в апреле — 70, в марте — 8. Большая часть задержанных стремится попасть в страны Западной Европы через Литву, уточняют Погранслужба Литвы.

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