В российском Ставрополе киллер застрелил высокопоставленного полицейского 24.07.2021, 15:26

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По одной из версий, это стало местью.

В российском Ставрополе убит замглавы местного отдела уголовного розыска Руслан Абовян. По одной из версий, это месть за участие полицейского в чеченских событиях, сообщает sprotyv.info.

Российская полиция ищет двоих подозреваемых. Руслана Абовяна застрелили, когда тот подъезжал к своему дому на машине. Раненого полицейского экстренно госпитализировали, но спасти его не удалось. 44-летнего киллера, бросившего машину возле села Курсавка, ищут.

В Сети появилось видео с места происшествия. Как видно по кадрам съемки, убийца подкрался к автомобилю полицейского в тот момент когда тот парковался, а затем сделал несколько выстрелов в упор.

По данным Baza, убитый в Ставрополе Абовян участвовал шесть лет назад в задержании в Чечне. Тогда в ходе спецоперации ставропольских полицейских погиб местный житель Джамбулат Дадаев. Эта история вызвала возмущение Рамзана Кадырова, который заявил, что действия силовиков не были согласованы с властями Чечни.

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