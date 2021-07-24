Житель Кобрина уехал в Россию искать пропавшего сына и через полгода встретил его в Новосибирске 4 24.07.2021, 15:47

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Организовать встречу помогли небезучастные люди.

Вечером 22 июля житель Кобрина Геннадий Василаке встретился в Новосибирске со своим сыном, который полгода назад ушел из дома в неизвестном направлении, пишет портал Kobrincity.

— 195 дней тревожного ожидания, когда не знаешь ничего о судьбе своего ребенка и надеешься только на чудо. Оно случилось. Парень поверил в себя, в нас — родителей, в ваше участие и любовь к ближнему. И сегодня, мы — вместе. Спасибо всем, кто верил в успешные поиски, кто не сдавался вместе с нами, кто поддерживал нас и помогал всячески, — написал Геннадий Василаке.

Алексей Василаке из дома в Кобрине 8 января и был объявлен в межгосударственный розыск. Весной отец Алексея уехал в Россию искать сына, а позже перевез туда супругу и двоих младших детей. Чтобы доставить Алексея в Москву, Геннадий Василаке просил помощи, ведь у него на руках был паспорт сына — и люди откликнулись. Во второй половине дня 23 июля отец вылетел за сыном из Аэропорта Домодедово.

— Алексей вышел на связь сам. За этот период прошел множество испытаний. Зарабатывал неплохо, но попал в автомобильную аварию и лечение разбитого колена унесло все сбережения. Зная, что вся семья в Москве, Алексей ехал туда на попутках, но денег не осталось и он вышел из «подполья». Помогли ему, чем смогли — заплатили за ночлег, в гостинице под Омском, денег передали на еду и билет до Новосибирска, и я полетел за ним. Помогли мне самому люди, такие же родители и просто небезучастные люди, сопереживающие за судьбу нашего сына. Семья пока планирует остаться в России, — сообщает Геннадий Василаке.

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