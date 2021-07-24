У Лукашенко короткая скамейка запасных. 5 24.07.2021, 15:49

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Фото: ТАСС

Главарь хунты — без золотого запаса и с пошатнувшимся здоровьем.

Также по-прежнему возникают проблемы с инфраструктурой. Про эпичный гродненский мост, на который пришлось даже приглашать православных священников с игуменьей Гавриилой во главе. Это, конечно, полный эпик, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».

В иные годы губернатор Караник всенепременно был бы отправлен в отставку после таких косяков. Однако сейчас скамейка запасных коротка как никогда. Поэтому остается только просить, чтобы из Большого театра не уходили, а дипломатам грозить двухкомнатной квартирой и давить на патриотические чувства. Взамен хунта дать больше ничего не может. Главарь без золотого запаса и с пошатнувшимся здоровьем.

Но вернемся к инфраструктуре. Взрывы трансформаторов в энергосистеме продолжаются. Так, несколько дней назад взрыв произошел в филиале «Слуцкие электрические сети».

Аварии случаются всегда. Другое дело – это реакция на них. Сейчас дошло до того, что уже не могут оперативно найти трансформатор для замены повреждённого. Один из вариантов замены – привезти из Молодечно старые трансформаторы 80-х годов выпуска, которые как несколько лет выведены из работы и стоят на улице.

К чему это может привести? К новым внештатным ситуациям. Такая уже произошла на Восточной, где как раз недавно взорвавшийся трансформатор был заменен на другой. В итоге избежать аварии удалось только благодаря профессионализму рабочих, которые услышали нехарактерные звуки и сумели предотвратить взрыв.

В описании при этом упорно игнорируют факт, что трансформатор 1975 года производства и напирают на неблагоприятные условия эксплуатации – мол, жара. Однако отметим, что авария случилась в полседьмого утра, когда температура не превышала 30 градусов. С таким подходом к ликвидации аварий священников скоро нужно будет отправлять на все ТЭЦ.

В целом рост аварий не удается скрыть даже мухлежом со статистикой. Файл приложим к следующему сообщению. Особо печален рост аварий по вине персонала – яркий пример того, что будет со страной, если подбирать кадры не по профессионализму, а по лояльности.

Но хунту это мало заботит. Ей бы день простоять да ночь продержаться. Идей нет ни для внутреннего потребления, ни для внешнего. Только и остается, что грозить мигрантами. Но Литва не намерена давать заднюю. А все намеки главаря на готовность вести диалог пока натыкаются на молчание на той стороне. Говорить с террористами никто не намерен.

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