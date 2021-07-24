Пакистан перебросил войска на границу с Афганистаном 1 24.07.2021, 16:19

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Пограничников сменили войска регулярной армии, чтобы не пустить в страну боевиков.

На афгано-пакистанскую границу прибыли вооруженные силы Пакистана для того, чтобы не допустить на территорию страны боевиков и военных из Афганистана. Об этом заявил глава МВД Шейх Рашид Ахмед, сообщает РБК.

По его словам, армия заменила сотрудников пограничной службы. «Теперь граница укомплектована войсками регулярной армии, заменившие военизированные формирования», — сообщил Ахмед.

Министр отметил, что нестабильная ситуация на границе сохраняется, и она требует усиленного присутствия войск, поскольку пограничникам приходится сдерживать не только бегущих из Афганистана беженцев, но и отступающих боевиков и военных соседнего государства.

«Если афганские войска войдут в Пакистан, спасаясь от боевых действий, есть вероятность, что «Талибан» последует за ними, и конфликт перекинется на территорию Пакистана», — сообщил изданию источник в Минобороны.

В то же время Ахмед подчеркнул, что вооруженный конфликт в Афганистане между правительственными войсками и талибами является исключительно внутренним делом страны, и Исламабад не собирается принимать ни одну из сторон.

«Пора афганским политикам и их военному руководству научиться решать свои проблемы. Мы не хотим, чтобы пакистанская земля использовалась какой-либо стороной в афганском конфликте», — заявил глава МВД.

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