В России суточная смертность от коронавируса повторила рекордный показатель 24.07.2021, 17:49

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За последние сутки COVID-19 заразились 23 947 человек.

23 июля в России скончались 799 пациентов с коронавирусной инфекцией, что является повторением рекордного показателя, установленного 15 июля. Об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Начиная с 6 июля меньше 700 россиян с COVID-19 за сутки не умирали.

Всего с начала эпидемии жертвами коронавируса стали в РФ, по официальным данным, 153 тыс. человек.

Общее количество инфицирований на 24 июля достигло в России 6,1 млн, за последние сутки – 23 947.

Больше всего подтвержденных случаев COVID-19 – в Москве (1,48 млн) и Санкт-Петербурге (515 тыс.).

В свою статистику Россия вносит также эпидемические показатели в оккупированном украинском Крыму. По данным РФ, на полуострове зарегистрировано 57 тыс. случаев коронавирусной инфекции и 1693 смерти среди пациентов с COVID-19.

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