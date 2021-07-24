В лихие путинские годы… 3 Telegram-канал «СерпомПо»

24.07.2021, 18:16

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Россию вернули в точку, откуда был взят старт.

Не успели в российском Ставропольском крае оприходовать роскошный особняк и деньги полковника Сафонова, нажитые непосильным трудом, как новое шокирующее преступление «катит в глаза» из того же края.

На сей раз – «игра в жмурки».

В Ставрополе убили замначальника уголовного розыска отдела полиции №4 Руслана Абовяна. Девять раз выстрелили в офицера полиции, сели на «девятку» и смылись.

«Что у них там происходит?» - задаются вопросом пораженные читатели, имея в виду Ставропольский край. Впору по примеру «бандитского Петербурга» новый сериал снимать – «На бандитском юге».

Происходит то, что кичливая гордость пропаганды - «теперь не «лихие 90-е» - поблекла. Тот же случай с Русланом Абовяном вполне можно представить и в 90-е.

Нынешнее российское начальство, само вышедшее из «лихих 90-х», обязанное им всем, что оно имеет сегодня, похоже, вернуло страну в точку, откуда был взят старт.

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