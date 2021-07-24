Кинокритики выбрали главный хит лета 24.07.2021, 19:28

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Картину нарекли главным хитом лета еще до выхода в массовый прокат.

Кинокритики высоко оценили картину «Главный герой» с актером Райаном Рейнольдсом и нарекли ее главным хитом лета еще до выхода в массовый прокат, пишет iReactor.

Многие из посетивших премьеру фильма назвали комедию лучшей кинолентой о видеоиграх. Зрители особенно отметили спецэффекты, юмор и игру актеров, задействованных в фильме.

«"Главный герой" — лучший фильм о видеоиграх из когда-либо созданных. Тем не менее даже не геймерам понравится», — отметил один из критиков на просторах платформы Rotten Tomatoes.

Отмечается, что на экраны кинотеатров «Главный герой» выйдет 12 августа.

Ранее сообщалось, что фильм якутского режиссера будет впервые показан на международном кинофестивале What the Fleadh?! в Ирландии. В программе будут представлены жанровые фильмы (артхаус, хорроры, фантастика) международного производства.

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