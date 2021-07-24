На юге Африки зафиксированы рекордные морозы
- 24.07.2021, 19:53
- 2,096
Таких низких температурных показателей не было за весь период метеорологических наблюдений.
В центральной части Южно-Африканской Республики, где сейчас стоит зима, метеорологи минувшей ночью зафиксировали рекордные температурные минусовые показатели, пишет ТАСС.
Так, в ночь на субботу, 24 июля, в 19 районах страны были побиты исторические рекорды самой низкой температуры.
Например, в городе Кимберли температура воздуха была минус 9,9 градусов Цельсия. Таких низких температурных показателей в регионе не регистрировали за весь период метеорологических наблюдений.
В Йоханнесбурге, самом крупном по численности жителей городе в ЮАР, температура воздуха ночью опустилась до минус семи градусов.
Предыдущий рекорд холодов здесь был зафиксирован 19 июля 1995 года – минус 6,3 градуса.
Также отмечается, что впервые за многие годы в различных районах страны выпал снег.
Ожидается, что холодная погода продержится в ЮАР около недели.