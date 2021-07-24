О новой протестной волне Аббас Галлямов

24.07.2021, 20:08

Властный произвол будет возмущать людей чем дальше, тем больше.

Репрессии в ситуации, когда тебе угрожает реальный враг, и в условиях, когда тебе никто не угрожает, производят совершенно разное впечатление. В первом случае они выглядят оправданными — если и не полностью, то хотя бы частично.

В ситуации наличия врага даже тот, кто не согласен с властями, всё равно понимает их мотивацию. Всё-таки право на самозащиту есть у каждого — у правительства тоже. А вот в ситуации, когда врага нет, репрессии предстают уже чистым беззаконием: «Самозащита? От кого?!»

Я думаю, что нынешний властный произвол будет возмущать людей чем дальше, тем больше. В отличие от той ситуации, что сложилась зимой, — когда оппозиция вывела на улицы толпы своих сторонников, которые вступили с правоохранителями в бой и чуть ли Кремль не захватили, — сейчас никакой видимой угрозы режиму не видно. На улицу с антиправительственными лозунгами никто не выходит, отправить Путина в отставку — не требует. Образ врага сейчас не визуализирован и этот факт представляет из себя для Кремля колоссальную проблему.

Из инструмента необходимой самообороны репрессии превращаются сейчас в чистый беспредел. Власти теряют ощущение моральной правоты — причем не только в глазах населения, — но и с точки зрения элит.

Когда крепость осаждена врагами, завинчивание комендантом гаек оправданно, но когда в поле вокруг крепости никого нет, оно превращается в самодурство.

Вот что в свое время писал Макиавелли: «Жестокость жестокости рознь. Жестокость применена хорошо в тех случаях — если позволительно дурное называть хорошим, — когда ее проявляют сразу и по соображениям безопасности, не упорствуют в ней и по возможности обращают на благо подданных; и плохо применена в тех случаях, когда поначалу расправы совершаются редко, но со временем учащаются, а не становятся реже».

В указанной динамике и кроется одно из объяснений волнообразного характера революций. Когда протест крепнет, крепнут и основания для его подавления, однако стоит его подавить и основания исчезнут. Продолжение подавления уже подавленного протеста становится причиной подъёма новой волны недовольства. Вот такая диалектика.

Хотел было дать Кремлю совет перечитать Гегеля и Макиавелли, а потом передумал. Всё равно ведь не послушают.

Ну пусть готовят новую бурю.

Аббас Галлямов, «Эхо Москвы»

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