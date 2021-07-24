Брестчанин добился установки в городе уличных поливалок 1 24.07.2021, 20:36

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Тестировал поливалки лукашенковский глава города Рогачук.

Уличные распылители воды в виде арок установили в Бресте. Любой желающий может пройти под ними и охладиться в жаркий день. Видео с новыми конструкциями опубликовал глава города Александр Рогачук.

«Накануне сам протестировал работу конструкций. Охлаждает хорошо, мне понравилось!» — написал Рогачук.

Арки установят в четырех точках города:

Пересечение улиц Советской и Островского;

Пересечение Советской и Маяковского;

Пересечение Советской и Набережной;

Пересечение Ленина и Интернациональной.

Решение решение установить арки городские власти приняли после просмотра видео работы «охлаждающей рамки» в украинском Чернигове, которое прислал в горисполком брестчанин

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