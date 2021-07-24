Брестчанин добился установки в городе уличных поливалок

Брестчанин добился установки в городе уличных поливалок1
- 24.07.2021, 20:36
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Тестировал поливалки лукашенковский глава города Рогачук.
Уличные распылители воды в виде арок установили в Бресте. Любой желающий может пройти под ними и охладиться в жаркий день. Видео с новыми конструкциями опубликовал глава города Александр Рогачук.
«Накануне сам протестировал работу конструкций. Охлаждает хорошо, мне понравилось!» — написал Рогачук.
Арки установят в четырех точках города:
Пересечение улиц Советской и Островского;
Пересечение Советской и Маяковского;
Пересечение Советской и Набережной;
Пересечение Ленина и Интернациональной.
Решение решение установить арки городские власти приняли после просмотра видео работы «охлаждающей рамки» в украинском Чернигове, которое прислал в горисполком брестчанин