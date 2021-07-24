Япония выдвинула новые территориальные претензии в адрес России 15 24.07.2021, 20:47

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Они не касаются Курильских островов.

Япония выдвинула территориальные претензии в адрес России — они касаются территории Западной Антарктиды. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на доклад государственного агентства Японии «Национальный институт полярных исследований» (NIPR).

В докладе говорится о том, что в 1911-1912 годах в Западной Антарктиде побывала японская антарктическая экспедиция, и потому станцию «Русская» на побережье Земли Мэри Бэрд в Токио теперь считают незаконной.

Помимо этого, между Россией и Японией так и не решен вопрос о Курильских островах. По итогам Второй мировой войны между Москвой и Токио не был заключен мирный договор. Основным препятствием для его подписания стал нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи. Японская сторона называет Южные Курилы северными территориями и не признает российского суверенитета над ними. Москва, в свою очередь, не признает самого факта территориального спора. Вашингтон, как и Токио, считает Южные Курилы частью Японии.

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