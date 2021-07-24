В Беларуси нашли новый вид насекомых 7 24.07.2021, 21:01

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Фотофакт.

Белорусский орнитолог Денис Китель в своем Facebook сообщил о находке в Беларуси нового для нашей страны вида стрекоз.

«Всегда приятно находить новые виды, особенно новые для Беларуси», – написал специалист.

По словам Дениса Кителя, малую голубую стрекозу (Orthetrum coerulescens) нашли сегодня, 24 июля, на Ольманских болотах на Полесье.

Малая голубая стрекоза обитает в Южной и Центральной Европе, Средиземноморье, Средней Азии, на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Встречалась она и в соседних с Беларусью странах.

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