В Венесуэле началась острая нехватка бензина 4 24.07.2021, 21:11

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В очередях за топливом приходится стоять сутками.

В столице Венесуэлы - страны с самыми большими запасами нефти на планете - вновь началась острая нехватка бензина.

Как сообщает Bloomberg, власти ввели нормирование потребления топлива после того, как производство на государственных нефтеперерабатывающих заводах схлопнулось, вынуждая автомобилистов страдать в многодневных очередях чтобы пополнить баки.

Дефицит вернулся в Каракас, заставляя водителей рыскать по улицам в поисках открытых заправочных станций. В некоторых районах очереди растягиваются на целые кварталы.

Источники, знакомые с ситуацией рассказали Bloomberg, что причина - в поломках на предприятиях госкомпании Petroleos de Venezuela SA, из которых выпуск бензина с конца июня рухнул более чем на 40%.

В то время как нехватка топлива уже стала нормой для сельских районов, режим Мадуро стремился оградить Каракас от топливного кризиса.

Министр нефти Тарек Эль-Айсами обещал, что увеличение производства удовлетворит 100% внутреннего спроса на топливо к концу июня, а бензиновые очереди «исчезнут».

Но сдержать слово не удалось. Страдающая от американских санкций и закрытого доступа к технологиям PDVSA вновь столкнулась с авариями на своих крупнейших заводах, оборудование которых стремительно превращается в рухлядь из-за нехватки инвестиций.

Только два из шести НПЗ компании в настоящее время работают, рассказали три источника Bloomberg, попросившие об анонимности, поскольку они не уполномочены публично говорить о ситуации.

Производство на нефтеперерабатывающем заводе Кардон, ключевом для PDVSA, упало до 40 тысяч баррелей в день с 80 тысяч всего несколько недель назад из-за трещины в одном из резервуаров для хранения, которая остановила работу ключевого блока.

Сейчас Венесуэла потребляет 70 тысяч баррелей бензина ежедневно - в 5 раз меньше, чем в начале 2010-х, по сравнению с которыми экономика сжалась на треть.

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