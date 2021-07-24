Цена билетов на поезда «Ласточка» Минск — Москва будет постоянно меняться 3 24.07.2021, 21:25

3,850

Чем выше спрос и ближе поездка, тем дороже.

Чем выше спрос и ближе поездка, тем дороже. С 23 июля меняется ценообразование билетов на скоростные поезда №717/718 и №721/722 Москва — Минск, сообщили в БелЖД.

По новым условиям цена билета будет зависеть от того, сколько мест продано в вагоне. Чем больше заполняемость, тем выше стоимость. Пересчет осуществляется в онлайн-режиме при каждом новом оформлении или возврате проездных документов. Система предусматривает как максимальную скидку до 20% за 31 день и более до отправления (стоимость проезда в вагоне 2-го класса будет составлять 48,06 руб.), так и надбавку в размере 20% при оформлении поездки менее чем за сутки до отправления поезда и загрузке вагона свыше 81% (стоимость проезда в вагоне 2-го класса уже будет составлять 81,28 руб.).

Система динамического ценообразования используется только при проезде пассажиров в межгосударственном сообщении (между Беларусью и Россией) и не применяется для организованных групп пассажиров.

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