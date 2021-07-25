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США выиграли первое золото Олимпиады в Токио после сенсационного антирекорда

  • 25.07.2021, 8:02
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США выиграли первое золото Олимпиады в Токио после сенсационного антирекорда

Отличились американские пловцы.

Во второй соревновательный день Олимпиады-2020 в Токио первые медали завоевали спортсмены из США. В финале индивидуальной 400-метровой гонки по плаванию среди мужчин сразу два американца получили призовые места, сообщает nv.ua.

Так 27-летний Чейз Калиш проплыл свою дистанцию за 4 минуты 9 секунда и 42 сотых, получив золото для США. Для Калиша это уже вторая олимпийская медаль: в 2016 году на Олимпиаде в Рио он выиграл серебро.

Американский пловец Джей Литерленд финишировал вторым и заработал серебряную медаль, преодолев 400-метровку за 4 минуты 10 секунд и 28 сотых.

Бронзу получил Брэндон Смит из Австралии со временем 4: 10,38.

Как сообщалось, в первый день Олимпиады сборные США впервые за 49 лет не взяли ни одной медали.

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