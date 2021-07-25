США выиграли первое золото Олимпиады в Токио после сенсационного антирекорда
- 25.07.2021, 8:02
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Отличились американские пловцы.
Во второй соревновательный день Олимпиады-2020 в Токио первые медали завоевали спортсмены из США. В финале индивидуальной 400-метровой гонки по плаванию среди мужчин сразу два американца получили призовые места, сообщает nv.ua.
Так 27-летний Чейз Калиш проплыл свою дистанцию за 4 минуты 9 секунда и 42 сотых, получив золото для США. Для Калиша это уже вторая олимпийская медаль: в 2016 году на Олимпиаде в Рио он выиграл серебро.
Team USA have their first gold medal of #Tokyo2020!— Olympics (@Olympics) July 25, 2021
Chase Kalisz wins Olympic #Swimming gold in the men's 400m individual medley.#StrongerTogether @fina1908 @TeamUSA pic.twitter.com/9u56hwBYji
Американский пловец Джей Литерленд финишировал вторым и заработал серебряную медаль, преодолев 400-метровку за 4 минуты 10 секунд и 28 сотых.
Бронзу получил Брэндон Смит из Австралии со временем 4: 10,38.
Как сообщалось, в первый день Олимпиады сборные США впервые за 49 лет не взяли ни одной медали.
A Team USA one-two!— Olympics (@Olympics) July 25, 2021
Jay Litherland takes the silver medal in the men's 400m individual medley final. Congratulations!#StrongerTogether @fina1908 @TeamUSA pic.twitter.com/r4vjwFbarO