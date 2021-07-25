Россия с 1 августа расширяет авиасообщение с Беларусью 13 25.07.2021, 8:40

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Увеличится количество рейсов в Москву, Сочи и Краснодар.

Россия с 1 августа увеличит число авиарейсов в Беларусь.

Об этом сообщается на сайте российского правительства:

– Оперативным штабом принято решение об увеличении с 1 августа 2021 года количества регулярных рейсов на взаимной основе в Республику Беларусь по маршрутам Москва — Минск с 10 до 20 рейсов в неделю, Сочи — Минск и Краснодар — Минск с частотой 3 рейса в неделю на каждом маршруте.

Между Россией и Беларусью в последнее время расширяется авиасообщение. К примеру, в конце июня из Минска в Минеральные Воды стала летать авиакомпания «Азимут».

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