Пришло время остановить страну 3 25.07.2021, 8:49

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Хватит кормить режим.

Итак, лето перевалило через зенит, а в небесной канцелярии так и не решили, что с нами делать - утопить или поджарить, делится своим мнением с Telegram-каналом «Баста!» один из читателей.

Но существо, сидящее на золотом унитазе и вцепивщееся посиневшими пальцами во власть в нашей стране, для себя уже давно приняло однозначное решение — залить бетоном, закатать в асфальт, выжечь огнем и, при необходимости, утопить в крови малейшие ростки свободомыслия, несогласия и сопротивления белорусов!

В канун первой годовщины нашей революции хочется посмотреть на ее результаты и оценить расстановку сил.

Самый главный результат — мы увидели, что мы — народ! Не население, численностью 9,5 млн. человек, а именно народ!

Мы убедились, что режим не желает и не способен договариваться и не понимает никакого другого языка, кроме силы.

После года жесткого противостояния, фашистская хунта оказалась, практически, в осажденной крепости.

Там, за этими хорошо охраняемыми стенами в крепости еще есть некоторые запасы еды и боеприпасов, но их становится все меньше с каждым днем.

Внешний периметр все тщательней перекрывается международными санкциями. Остается, правда, еще один ручеек моральной и финансовой поддержки со стороны восточного «брата» и некоторое количество крысиных нор и ходов, через которые главари хунты еще ухитряются получать черный нал для кормления своей шакальей своры.

Кроме того, мы сами своим ежедневным трудом, пусть и не очень производительным, кормим всю эту шушеру!

Наша задача сейчас — не пасть духом, не опустить рук, еще больше сплотиться, осознать нашу силу и подготовиться к решающей схватке!

Зарубежным диаспорам необходимо продолжать и усиливать действия по дальнейшей герметизации внешнего контура осажденной крепости.А мы, в свою очередь должны обескровить хунту изнутри.

Для этого надо забрать все накопления из банков, бойкотировать все прикорытные бизнесы, сделать необходимые запасы и на месяц остановить страну, уйти в отпуск всем вместе!

И тогда шакалы в осажденной крепости сами порвут своего фюрера на тряпки и станут грызть друг друга!

Выбора у нас нет, кроме всеобщей бессрочной забастовки!

Сделаем это! Мы сможем!

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