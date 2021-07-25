«В пакете поездки, организованной Лукашенко, не может быть излишнего комфорта» 9 25.07.2021, 10:01

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Министр финансов Литвы рассказала о тратах на мигрантов.

Литовское правительство выделяет на каждого мигранта 5,85 евро в день. Такая сумма предусмотрена на питание, однако на деле еда обходится дороже, пишет Delfi.

— 14 евро — сюда входит еда, транспорт и посуда, это минимум, что мы нашли. В ближайшее время проведем еще один конкурс, поскольку истекает срок действия договора. Если удастся найти дешевле, будем рады", — рассказала мэр одного из приграничных районов. Она добавила, что муниципалитетам обещана компенсация расходов «в пределах разумного».

Министр финансов страны Гинтаре Скайсте призвала организовывать питание по возможно минимальной цене.

— Мы должны договориться — в пакете поездки, организованной Лукашенко, не может быть излишнего комфорта и вида на океан. Мы должны обеспечить минимальный стандарт, — сказала министр финансов.

Между тем, по последним данным, за минувшие сутки на белорусско-литовской границе задержали 133 нелегальных мигранта. С начала 2021 года задержано 2603 человека, это в 32раза больше, чем за весь прошлый год.

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