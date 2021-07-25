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Пострадавшие от наводнения районы Бельгии вновь накрыли дожди

  • 25.07.2021, 10:40
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Пострадавшие от наводнения районы Бельгии вновь накрыли дожди

Потоки воды смывают автомобили.

В Бельгии непогода вновь обрушилась на районы, пострадавшие чуть более недели назад от сильнейшего наводнения. В городе Динан (провинция Намюр), в 90 км к юго-востоку от Брюсселя, смытые потоками воды автомобили заблокировали железнодорожный переезд.

Об этом сообщает "Немецкая волна".

При этом, как уведомили в компании-операторе Infrabel, сообщение было приостановлено уже после первого удара стихии.

Восстановить движение планировалось к 9 августа.

Уровень воды начал быстро подниматься на маршруте в сторону Филиппвиля (провинция Намюр).

Поток смывал машины, выворачивал булыжники, тащил за собой асфальтовые плиты. Однако интенсивность дождя достаточно быстро спала.

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