Пострадавшие от наводнения районы Бельгии вновь накрыли дожди
- 25.07.2021, 10:40
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Потоки воды смывают автомобили.
В Бельгии непогода вновь обрушилась на районы, пострадавшие чуть более недели назад от сильнейшего наводнения. В городе Динан (провинция Намюр), в 90 км к юго-востоку от Брюсселя, смытые потоками воды автомобили заблокировали железнодорожный переезд.
Об этом сообщает "Немецкая волна".
При этом, как уведомили в компании-операторе Infrabel, сообщение было приостановлено уже после первого удара стихии.
Восстановить движение планировалось к 9 августа.
Уровень воды начал быстро подниматься на маршруте в сторону Филиппвиля (провинция Намюр).
Поток смывал машины, выворачивал булыжники, тащил за собой асфальтовые плиты. Однако интенсивность дождя достаточно быстро спала.