Украинские историки выступили в защиту Андрея и Татьяны Мастыко 25.07.2021, 11:06

Ученые из Украины поддержали своих белорусских коллег.

Украинский институт национальной памяти и Украинская ассоциация устной истории выступили с совместным заявлением по поводу задержания историка и ученого Андрея Мастыко и его жены Татьяны Мастыко, бывшей главы общественного объединения «Гісторыка».

Они пишут, что Татьяна — историк, который работает над независимыми научными исследованиями, занимается популяризацией исторических знаний, а Андрей занимается в том числе устной историей, участвовал в научных и образовательных мероприятиях устноисторического направления, которые проводились в Украине. Материалы его исследований вошли в Белорусский архив устной истории и Архива свидетелей при Минской исторической мастерской. Андрей также работал в команде проекта «История Минского гетто».

«Украинский институт национальной памяти и Украинская ассоциация устной истории глубоко обеспокоены тем, что в Беларуси продолжается наступление на права человека, свободу слова, осуществляются преследования оппозиции, незаконные задержания ученых. Мы протестуем против преследований историков беларусскими властями. Выражаем искреннюю поддержку научному сообществу Беларуси и призываем международное научное сообщество и правозащитные организации осудить новую волну преследований в Беларуси, выразить поддержку задержанным, обратиться к беларусским властям с требованием их немедленного освобождения», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Украинского института национальной памяти.

Сегодня шестые сутки с момента задержания Андрея и Татьяны.

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