«Можно говорить о том, что Беларусь потеряла миллион жителей. 25.07.2021, 11:28

Вот и вся «социальная политика».

В понимании синепала – многодетные точно также предали хунту, как и айтишники. Он, понимаешь ли, квартиры им выделял, семейный капитал выплачивал, а они восстали. Остается только сказать, что стимулирование роста рождаемости провалилось, как и множество других проектов хунты, пишет Telegram-канал «Ник и Майк».

В 2014 году был издан указ о дополнительных мерах поддержки семей, воспитывающих детей. Почти за 7 лет действия программы было сформировано 99 735 депозитов семейного капитала. С 2015 по 2018 г. семейный капитал только начислялся, распоряжаться средствами разрешили с 2019 года, а с 2020 года семейный капитал назначается только в рублях, но можно досрочно распоряжаться средствами. В 2020 году его размер составил 22,5 тысячи рублей, в 2021 году составляет 23 737,5 рубля (из-за падения курса рубля в 2020 году размер одного семейного капитала к 1 июля 2020 года упал до 9300 долларов в эквиваленте, а к 1 сентября – до 8600.

Общая сумма депозитов на счетах составила 824 млн долларов (82 399 депозитов) и 393,7 миллиона рублей (17 336 депозитов).

Ранее оказывалась финансовая помощь молодым семьям на погашение кредитов даже на приобретение, а не только строительство жилья - примерно 8-9 тысяч долларов США при рождении второго (!) ребенка. Таким образом, ранее финансовая помощь предоставлялась при рождении второго ребенка в большем размере, чем сейчас при рождении третьего и без увеличения подоходного налога.

Жилье строилось для всех категорий граждан с государственной поддержкой: проживающие в общежитии, молодые семьи. Была и такая категория - подошла очередь на расширение, а метры для кредита считали по всей стране Лимита проживания в 5 лет в Минске не было. Кредиты предоставлялись неоднократно, а при наличии оснований. Приезд пожилого родителя и включение его в состав семьи не было искусственным ухудшением жилищный условий с целью постановки на учет нуждающихся.

Отмена предоставления финансовой помощи молодым семьям, имеющим двоих детей на погашение кредитов однозначно сказалась на сокращении рождаемости. В конечном итоге - 90% средств семейного капитала финансируют панельное домостроение. Многодетные - заложники панельного жилья (ипотека 40 лет) и финансирования строительной отрасли: цемент, в лучшем случае «Минскобои», плитка, поддержка плановой экономики, домостроительных комбинатов. Стоимость дверей «Юркас», наверное, бюджету простит, как и «Сармат».

Вот и вся социальная политика самого социального государства в мире. Вместе с отношением к беременным женщинам становится понятно, что у хунты совершенно другие цели. Отсюда и сокращение населения в Беларуси, которое в 2020-2021 годах только ускорилось – выезжать их страны вынуждены тысячи людей. В 1994 году, когда синепал еще не был таким синим, белорусов было 10,2 млн. Сейчас – даже по официальным данным 9,3 млн. По данным Ника, это цифра завышена и уже вполне можно говорить о том, что Беларусь при агрофашисте потеряла миллион жителей.

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