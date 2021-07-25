США не признают миллиардеров Брэнсона и Безоса коммерческими астронавтами 5 25.07.2021, 11:38

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Все из-за обновления правил Федерального авиационного управления США.

Согласно обновленным правилам Федерального авиационного управления США (FAA), кандидаты в астронавты должны быть частью летного экипажа и сделать вклад в безопасность космических полетов.

Об этом сообщает BBC.

Обновление программы FAA Крылья космонавта состоялось 20 июля, в тот же день, когда основатель онлайн-гиганта Amazon Джефф Безос совершил туристический полет в космос. Это первое уточнение правил с 2004 года.

Для получения квалификации коммерческого космонавта необходимо пролететь на высоте 50 миль (80 километров) над поверхностью Земли. Но кроме этого, потенциальные астронавты должны также "продемонстрировать во время полета действия, которые необходимы для общественной безопасности или способствуют безопасности полетов человека в космос". Такие действия определяют в FAA.

11 июля Ричард Брэнсон отправился в космос (или, если точнее, на суборбитальную высоту — 80 км).

Уже 20 июля прошел давно запланированный полет Джеффа Безоса, который уже по-настоящему слетал в космос, преодолев отметку в 100 километров. Вместе с ним в путешествие отправились теперь уже самый молодой и самый пожилой астронавты в истории — 18-летний студент Оливер Деймен, чей отец купил билет на ракету и 82-летняя американская летчица Уолли Фанк.

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