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Парад правящих яхт

  • Telegram-канал «СерпомПо»
  • 25.07.2021, 11:56
  • 3,244
Парад правящих яхт

Почему демонстрация морской российской мощи неполная?

День морского флота в России. Воды державы покроются парадами.

В Питер уже прибыл «наш» главный морячок – руководитель Путин. Парадно стоять при проходе кораблей. Приятней, конечно, провести время «на водах», чем поехать по горящим лесам России, пообщаться с пострадавшими, наполнить свои драгоценные легкие гарью.

Но прибыл в Питер, и прибыл.

Непонятно, однако, почему демонстрация морской российской мощи неполная. Отчего сокрыт тайный флот, показ которого, мог бы явить Западу и народу, как держава укрепилась.

Следовало пустить парадным строем яхты друзей, чиновников, близких к начальству богачей. Скажем, корабли Абрамовича, Усманова, океанические фрегаты, которые молва приписывает близким Сечина, Костина, Медведева. И много-много других. Вот это было бы зрелище! А на палубах друзья, жены, дети. Все на вытяжку и отдают честь главному. Флаги вверх. Голубое небо. Солнце. Счастье.

Посмотрел бы народ на яхтное дефиле и воспылал новой ненавистью к Западу.

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