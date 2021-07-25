Эксперт рассказал о четырех элементах, из которых должна состоять политика США по отношению к режиму Лукашенко 2 25.07.2021, 12:03

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Вашингтон должен оказать на диктатора максимальное давление.

Старший эксперт Международного университета Флориды, экс-президент правозащитной организации Freedom House Дэвид Крэймер назвал четыре элемента, на которых должна базировать политика США по отношению к Беларуси, сообщает «Голос Америки».

«Политика США в отношении Беларуси должна быть абсолютно ясной и состоять из четырех элементов:

признать, что Лукашенко должен уйти, и что США должны оказывать максимальное давление на него самого, на его ближний круг и на его режим в целом с тем, а также на тех, кто его поддерживает — Россию и ОАЭ, в частности;

прекращение жестокостей, пыток и избиений, которые совершаются Лукашенко и его головорезами;

освобождение всех политзаключенных;

проведение свободных и справедливых выборов, которые бы не предусматривали участия в них Лукашенко».

Крэймер также говорит о роли Кремля в белорусской политической драме: «Путин явно встал на сторону Лукашенко даже после воздушного пиратства, которое тот совершил, принудив самолет с Романом Протасевичем, как это делают террористы, приземлиться в Минске. Лукашенко уже практически в полной власти Путина, и нас не должны сдерживать соображения какого-то еще большего их сближения. Фактически, Москва стала системой жизнеобеспечения режима Лукашенко, и причины того, что он все еще у власти в Беларуси, нужно искать в Москве, а не где-то на Западе. Наше дело – продолжать давление на них обоих».

По мнению Дэвида Креймера, Владимиру Путину нужно задуматься о том, что он своими действиями может повернуть население Беларуси, которое либо симпатизировало России, либо относилось к ней нейтрально, полностью против Москвы: «Это произошло в Грузии, это произошло в Украине, это может произойти в Беларуси».

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