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Первым в истории олимпийским чемпионом по скейтбордингу стал японец

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  • 25.07.2021, 12:22
Первым в истории олимпийским чемпионом по скейтбордингу стал японец

Международный Олимпийский комитет признал этот вид спорта олимпийским в 2016 году.

Японец Юто Хоригоме выиграл первое в истории Олимпиады золото по скейтбордингу. Об этом сообщил официальный сайт Олимпийских игр 2020.

Хоригоме выиграл сорвенования, набрав 37,18 балла. Его соперниками были бразилец Кельвин Хофер, который занял второе место, и американец Джаггер Итон, он получил бронзовую медаль.

Хоригоме родился в 1999 году, он является пятикратным чемпионом международных соревнований по скейтбордингу.

Соревнования по скейтбордингу в рамках Олимпиады проводятся впервые. Международный Олимпийский комитет признал этот вид спорта олимпийским в 2016 году.

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