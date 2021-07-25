Первым в истории олимпийским чемпионом по скейтбордингу стал японец 1 25.07.2021, 12:22

Международный Олимпийский комитет признал этот вид спорта олимпийским в 2016 году.

Японец Юто Хоригоме выиграл первое в истории Олимпиады золото по скейтбордингу. Об этом сообщил официальный сайт Олимпийских игр 2020.

Хоригоме выиграл сорвенования, набрав 37,18 балла. Его соперниками были бразилец Кельвин Хофер, который занял второе место, и американец Джаггер Итон, он получил бронзовую медаль.

Хоригоме родился в 1999 году, он является пятикратным чемпионом международных соревнований по скейтбордингу.

Соревнования по скейтбордингу в рамках Олимпиады проводятся впервые. Международный Олимпийский комитет признал этот вид спорта олимпийским в 2016 году.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».