Из-за наступления талибов почти на всей территории Афганистана введен комендантский час 1 25.07.2021, 13:08

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В 31 из 33 провинций страны запрещено выходить на улицу с 10 вечера до четырех утра.

Правительство Афганистана на фоне нового наступления сил «Талибана»

ввело комендантский час практически на всей подконтрольной ему территории, сообщает BBC.

В 31 из 33 провинций страны запрещено выходить на улицу с 10 вечера до четырех утра. Исключением стал столичный регион, а также провинции Панджшер и Нангархар.

«Талибан» в последние недели активизировал наступление на правительственные войска по мере того, как страну покидают военнослужащие армии США. На этой неделе талибы заявили, что контролируют уже 90% границы Афганистана и 80% его территории. Правительство в Кабуле назвало эти утверждения ложными.

По независимым оценкам, экстремисты контролируют около 50% территории и ряд важных пограничных переходов на границах с Ираном, Пакистаном, Туркменистаном и Таджикистаном.

«Чтобы пресечь рост насилия и помешать ночным передвижениям «Талибана» в 31 провинции вводится комендантский час», - говорится в субботнем заявлении министерства внутренних дел.

Пока «Талибану» не удалось захватить ни одного крупного города, хотя на подступах к нескольким из них велись бои. Также в последние дни не утихали бои за город Кандагар. В пятницу в конфликт вмешались США, начав наносить по наступающим талибам удары с дронов.

«Талибан» назвал это нарушением достигнутых с США договоренностей.

По соглашению, подписанному в начале 2020 года, администрация Дональда Трампа обязалась вывести войска из Афганистана к маю 2021 года. В апреле сменивший Трампа Джо Байден объявил, что вывод закончится не в мае, а к 11 сентября.

На севере страны «Талибан» тоже теснит силы правительства. Таджикистан в пятницу объявил, что готовится принять до 100 тысяч беженцев из Афганистана. Между тем порядки, которые движение вводит на подконтрольных территориях, крайне беспокоят правозащитников.

«Талибан» вводит в завоеванных провинциях экстремальную версию шариата. Источники правозащитников на местах обвиняют экстремистов в жестоком обращении с мирными жителями.

В провинции Кандагар боевики берут в заложники родственников правительственных чиновников. В организации Human Rights Watch говорят, что в случае если армия перейдет в контратаку, экстремисты могут в отместку начать расправы над мирными жителями.

«Лидеры «Талибана» отрицают свою ответственность за нарушения прав, однако поступает все больше сообщений об изгнаниях из домов, произвольных задержаниях и убийствах в областях, которые они контролируют», - говорится в заявлении Human Rights Watch.

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