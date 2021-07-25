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Беларусь на первом месте в Европе по количеству заключенных

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  • 25.07.2021, 13:17
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Беларусь на первом месте в Европе по количеству заключенных

Следом идут Турция и Россия.

Статистика Стамбульской академии уголовного права представила отчет по количеству заключенных на 100 000 населения среди европейских стран. В нем лидирует Беларусь, 345 заключенных на 100 000 человек, сообщает «Салiдарнасць»

На втором месте по количеству заключенных разместилась Турция (335 заключенных на 100 тысяч населения), на третьем — Россия (331).

Для сравнения в соседней Украине этот показатель составляет 148 заключенных, в Польше — 181. А вот минимальное количество заключенных среди европейских стран, согласно исследованию, находится в Исландии (33) и Норвегии (49).

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