Беларусь на первом месте в Европе по количеству заключенных

Беларусь на первом месте в Европе по количеству заключенных5
- 25.07.2021, 13:17
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Следом идут Турция и Россия.
Статистика Стамбульской академии уголовного права представила отчет по количеству заключенных на 100 000 населения среди европейских стран. В нем лидирует Беларусь, 345 заключенных на 100 000 человек, сообщает «Салiдарнасць»
На втором месте по количеству заключенных разместилась Турция (335 заключенных на 100 тысяч населения), на третьем — Россия (331).
Для сравнения в соседней Украине этот показатель составляет 148 заключенных, в Польше — 181. А вот минимальное количество заключенных среди европейских стран, согласно исследованию, находится в Исландии (33) и Норвегии (49).