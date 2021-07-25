В Украине предложили лишать гражданства из-за паспорта РФ 13 25.07.2021, 13:28

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Авторами инициативы выступили три депутата.

В украинскую Верховную раду внесли предложения об изменениях в закон «О гражданстве Украины», предполагающие его автоматическую утрату «в случае добровольного приобретения» паспорта РФ, пишет сайт DW.

Текст законопроекта и сопроводительные документы зарегистрированы 23 июля. Авторами инициативы выступили депутаты Николай Княжицкий (фракция «Европейская солидарность»), Наталья Пипа («Голос») и Оксана Савчук (внефракционный законодатель).

Текст законопроекта не обнародован, однако в уведомлении на официальном портале Рады Россия называется «государством-агрессором».

В декларации чиновников Украины включат графу о наличии гражданства других стран

До этого, 23 июля, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 16 июля «О дополнительных мерах по координации реализации государственной политики в сфере гражданства».

Согласно этому решению предполагается внести в декларации украинских чиновников новую графу о наличии гражданства других стран или вида на жительство.

Козак: Гражданство РФ получил почти 1 млн украинцев

Между тем заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак, который с начала минувшего года курирует тематику российско-украинских отношений, сообщил 20 июля, что с 2016 по 2020 годы гражданство России получил почти 1 млн украинцев.

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