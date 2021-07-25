Макс Корж обратился к белорусам на концерте в Одессе 5 25.07.2021, 15:41

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В ответ зрители скандировали «Жыве Беларусь!».

Макс Корж на вчерашнем концерте в Одессе обратился к белорусам, сообщает телеграм-канал «Беларусь головного мозга».

«Достаточно было просто увидеть своими глазами, что происходит и к чему это приведет. У вас были нелегкие времена – сейчас у вас лучше. У нас будет тоже лучше. Все мы идем к одному прекрасному через тернии, через трудности, все мы идем к лучшему. […] Я думаю Бог нам даст более реальный шанс, более реальную возможность сделать свою страну лучше, все исправить», – сказал артист.

В ответ зрители скандировали «Жыве Беларусь!», а на экранах показывались кадры с протестов.

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