Румынии, Украине, Венгрии и Словакии вернут похищенные еврейские артефакты 25.07.2021, 14:12

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Их нашли в бруклинском аукционном доме.

США вернут Украине, Румынии, Венгрии и Словакии похоронные свитки и рукописи, похищенные нацистами из еврейских синагог и домов в Европе во время Холокоста, сообщается на сайте Министерства юстиции США, пишет сайт «Интерфакс».

«Странам вернут 17 похоронных свитков, рукописей и других исторических документов, датируемых от серединой 19 века до времен Второй мировой войны. Они были конфискованы у еврейских общин и исчезли во время Холокоста. Артефакты были найдены через бруклинский аукционный дом, который выставил их на продажу», - указано в сообщении.

Отмечается, что артефакты содержат бесценную историческую информацию, которая принадлежит потомкам семей, живших в еврейских общинах до Холокоста.

Сначала артефакты собирались выставить на торги в Нью-Йорке, но они были конфискованы.

Аукционный дом Kestenbaum & Company после консультаций со Всемирной еврейской организацией реституции снял артефакты с аукциона.

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