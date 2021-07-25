Беларусь обогнала соседей по количеству авторов твитов о странах 25.07.2021, 14:22

1,320

Для анализа использована специальная платформа мониторинга социальных медиа.

Baltic Internet Policy Initiative опубликовал ежемесячное распределение авторов твитов, ссылающихся на публикации, в которых упоминаются исследуемые страны, за период с 1 июля 2020 по 30 июня 2021. Беларусь обогнала большинство соседей, сообщает «Белорусы и рынок»

Ежемесячное распределение авторов твитов ссылающихся на публикации, в которых упоминаются исследуемые страны, за период с 1 июля 2020 по 30 июня 2021:

Число авторов твитов за год с ссылками на публикации со словами:

Belarus — 146 744

Ukraine — 146 618

Poland — 145 504

Estonia — 56 852

Lithuania — 44 155

Latvia — 18 083

Любопытно, что из авторов твитов о странах было только одно физическое лицо, так называемых инфлюенсеров, действующий в тот момент Президент США — Дональд Трамп, который сделал ссылки на публикации с упоминанием Украины и Польши.

Сохраняется прежняя рекомендация, что необходима разработка стратегии работы с инфлюнсерами и популярными аккаунтами в Twitter, чтобы сохранять страну в глобальной информационной повестке.

Для анализа Baltic Internet Policy Initiative использовала платформу мониторинга социальных медиа BuzzSumo.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».